悪天候のため延期された男子ハーフパイプ予選の会場＝19日、リビーニョ（AP＝共同）19日のフリースタイルスキーの男子ハーフパイプ予選は悪天候のため20日に延期された。松浦透磨（岐阜日野自動車）がエントリーしている。（共同）