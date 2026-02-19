巨人は、郡拓也捕手（27）が宮崎市で行われた19日のソフトバンクとの2軍練習試合で死球を受け、同市内の病院を受診して右手甲の骨折と診断されたと発表した。郡は5回から途中出場し、6回1死での打席で、ソフトバンク・田上の直球が右手に直撃した。