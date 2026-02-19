ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー男子モーグルで銅メダル、男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（28＝トヨタ自動車）が19日、羽田空港に帰国した。長旅を終えて今やりたいことを問われると「次のW杯に向けてしっかり準備していきたい」と答えた。「W杯のツアーが3月17日まであるので、最後まで集中力を保ちながらやりきるという思いがふつふつと湧いています」。2種目に出場した疲れがある中、