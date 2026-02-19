スポーツの未来 切り開く 去年、東京で開催されたデフリンピックでメダルを獲得した熊本県関係の3選手に「スポーツ特別功労賞」が贈られました。 【写真を見る】デフリンピックのメダリストを表彰「聞こえない」耳栓付きのサッカー光でスタートする陸上競技を体験してみて分かったこと 熊本県スポーツ特別功労賞が贈られたのは、陸上4×100mリレーで金メダルに輝いた熊本学園大学の冨