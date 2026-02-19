姫路競馬の「第18回兵庫ユースカップ」は19日、11Rの1400メートル戦で争われ、田野豊三（33）が騎乗した2番人気のベラジオソニック（牡3＝諏訪、父ロゴタイプ）が鋭く差し切った。同馬は重賞初制覇。2着は1番人気に支持された高知のトサノシュジンコウ、3着に3番人気のミルトイブニングが入り、人気馬が上位を独占した。レース巧者ぶりを大舞台で存分に発揮した。ベラジオソニックが鋭く差し切った。五分のスタートを決めると