第2次高市内閣が18日夜に発足し、高市首相は全ての閣僚を再任させた。高市首相が会見で何度も口にしたのが「挑戦」というワード。具体的には「日本国憲法の改正、皇室典範の改正、議員定数削減の実現」を挙げたが、ここでは皇室典範の改正について詳しく見ていく。小野田大臣にアクシデント?18日夜発足した、第2次高市内閣。高市首相は全ての閣僚を再任させた。恒例の大臣らが勢ぞろいする記念撮影では、濃紺のロングドレスを着用