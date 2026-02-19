今や多くの石川県勢が活躍する大相撲の世界にこの春、能登から期待の新星が、その門戸を叩きます。穴水町出身の大森康弘選手。いくつもの部屋が注目する大森選手のすごさの秘密を取材しました。隆々とした筋肉に、対戦相手を捉える鋭いまなざし。アマチュア相撲で幾多の好成績を収め、春から角界に飛び込む金沢学院大学4年の大森康弘選手です。ただ、稽古が終わると…「した！」「いつも通りやれって！」角界大注目の大森選手の素