2月13日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手にインタビューした模様を放送した。内野のポジション争い、今シーズンの意気込みについて訊いた。 ――今シーズンはFAで石井一成選手が日本ハムから新加入して、内野のポジション争いも激しくなりそうですが、その辺りはどう考えていますか？滝澤「みんながライバルだと思っている。そのなかで僕が1番結果を残すことが試