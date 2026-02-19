侍ジャパン・近藤健介外野手（３２＝ソフトバンク）が、代表前指揮官からの激励を受け、さらに士気を高めている。１９日、日本代表・侍ジャパン宮崎合宿に、前回２３ＷＢＣで日本を優勝に導いた栗山英樹氏（６４＝日本ハムＣＢＯ）が激励に訪れた。前回メンバーの近藤にとっては、それにとどまらずプロ入り時の指揮官でもある。あいさつに向かうと栗山氏から固い握手を交わし、熱い激励を受けた。連覇へむけ、改めて気持ちを