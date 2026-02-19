産業振興への意気込みを語りました。19日にテレビ金沢を訪れたのは、衆院選で3選を果たし、18日に発足した第2次高市内閣でも経済産業大臣政務官に再任された自民の小森卓郎さん。石川県内に地域の特性を生かした産業を集積させ、北陸3県で国の投資を呼び込みたいと意気込みを語りました。石川1区・小森 卓郎 衆院議員：「経済産業局と石川県庁や富山、福井県庁とともに、今どんなクラスター(産業集積)の構想ができるか議論し