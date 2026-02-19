特定外来生物の毒グモ「セアカゴケグモ」が、金沢市内で見つかりました。金沢市によりますと、今月16日、金沢市粟崎町の粟崎みなと台公園で小学生がクモの死骸1匹を発見。鑑定した結果、毒をもつメスのセアカゴケグモと確認されました。金沢市内では、2021年に続き5例目です。保健所の調査では近辺を調査したものの、新たなクモの発見はありませんでした。保健所では、クモを見つけた際には踏みつぶすか殺虫剤で駆除し、絶対に素手