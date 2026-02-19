【モデルプレス＝2026/02/19】特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日系／2023年〜2024年）のラケシス役を演じた女優で歌手の坂巻有紗が2月18日、自身とマネージャーが運営する公式Ｘ（旧Twitter）を更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳仮面ライダー女優「今とのギャップがすごい」やんちゃだった幼少期ショット◆坂巻有紗、幼少期ショット公開坂巻は「家の中でお姉ちゃんと野球してリビング