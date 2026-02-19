岐阜県はクマによる被害を防ぐため、新年度から「クマ対策」に重点的に取り組む「専門の部署」を新設することになりました。 【写真を見る】クマ対策に特化した“専門部署”設置へ 今年度の目撃情報1000件以上の岐阜県 出没状況の把握や捕獲体制を整備 岐阜県では今年度、クマの目撃情報が1000件以上寄せられ、4人がけがをしました。 クマ対策に特化した“専門部署”を新設 相次ぐ出没を受け、県は新年度から環境エネルギ}