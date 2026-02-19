ドル指数は下げに転じる＝ロンドン為替 ロンドン市場で、ドル指数は下げに転じている。昨日の海外市場では一連の米経済統計の強含みや米FOMC議事録がそれほどハト派色を見せなかったことなどで、ドル指数は上昇した。本日もその流れを受けて東京午後には９７．７７７と２月６日以来のドル高水準となった。しかし、ロンドン時間に入ると低下に転じている。一時９７．５７２と前日終値９７．７０３を下回った。 ドルインデッ