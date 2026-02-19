巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１９日、ブルペン入り。「傾斜の確認をしました」と、立ち投げで約１５分間調整した。対外試合デビューとなった１７日のロッテとの練習試合（那覇）では、先発で２回２安打無失点１奪三振と好投。試合後には杉内投手チーフコーチが「（先発ローテも）あるんじゃないか」と高く評価していた。この日キャッチボールやブルペンで調整した左腕は「（前回登板が）自信になりま