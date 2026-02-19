巨人の戸郷翔征投手が１９日、那覇春季キャンプの個別練習でネットスローを行い、約２００球を投じてフォーム固めに努めた。ブルペンで内海コーチが見守る中、ボールの入ったかご２つ分、約２００球をネットに向かって投げた。その後、一度サブグラウンドでキャッチボール、遠投した後に再びブルペンへ戻り、立った捕手に数球、その後、中腰の捕手相手に１６球を投げた。戸郷は１４日にライブＢＰで登板した際に、打者１０人