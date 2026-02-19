ジュニア「ＡＣＥｅｓ」の作間龍斗が１９日、都内でＷＯＷＯＷ連続ドラマ「ながたんと青と−いちかの料理帖−２」（２０日放送開始、全１０話）の完成報告会に出席し、主演の門脇麦との撮影の裏話を語った。磯谷友紀氏の同名漫画が原作。戦後の京都を舞台に料理人・いち日（門脇）と、１５歳下の夫・周（あまね、作間）が料亭再建に奮闘する。２３年に放送された話題作の続編となる本作では、経営難を脱却し始めた料亭に再び