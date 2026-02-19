西武鉄道は19日、2027年春より新宿線に新車両『トキイロ』を導入し、あわせて有料着席サービスを刷新すると発表した。【動画】西武新宿線に新車両『トキイロ』登場へ！ 「トキイロができるまで」ムービー現在、新宿線では連続立体交差事業の推進をはじめ、次世代の新宿線を目指した整備を推進。また、働き方やライフスタイルの多様化により、乗車時間を単なる移動時間ではなく、より快適に過ごしたいというニーズが高まってい