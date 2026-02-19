大阪市に寄付された5億円相当の金地金（大阪市提供、シリアルナンバーを提供元が加工しています）大阪市は19日、金地金21キロ（約5億6千万円相当）の寄付を受けたと発表した。匿名を希望する寄付者は、水道管の老朽化対策への使用を求めており、市は今後具体的な用途を検討する。市水道局は水道事業への寄付としては「過去に経験がない額だ」と話した。横山英幸市長は記者会見で「とんでもない金額でもう言葉がない。水道管の