自民党に唯一派閥として残る麻生派は、衆議院の新人議員らを加え60人となりました。衆院選後、初めて開かれた麻生派の会合には、最年少の25歳で初当選した村木汀議員や、甘利元幹事長の後継の金沢結衣議員らが出席しました。麻生派には新人議員11人のほか、返り咲きの当選を果たした議員などが新たに入会し、解散前の43人から60人に勢力を増しました。会合では、会長の麻生氏は自身の派閥について「特徴のひとつはとにかく明るいこ