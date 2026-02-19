ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイルで、愛知県みよし市出身の深田茉莉選手が金メダルを獲得しました。深田選手は13歳の時にスノーボードを本格的に始め、15歳の時にはＷ杯のビッグエアに初出場で優勝、そして19歳1カ月で冬季五輪の日本女子最年少で金メダルを獲得しました。深田選手が通っていた椙山女学園中学校で、当時の担任に話を聞くことができました。