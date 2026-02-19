2月15日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行と東京ダイナマイト・ハチミツ二郎が電動車椅子で街ブラする企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の後編が放送された。二郎が「好きな女性芸人No.1」だというヒコロヒーがサプライズで登場すると、二郎がそれまでとはまったく違う表情を見せ…。【映像】初めて運転する車が電動車椅子のヒコロヒー「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」という二郎のひと