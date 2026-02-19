3月27日から始める2026年度のセントラル・リーグ選手権を前に、各球団は春季キャンプに取り組んでいる。沖縄でキャンプを張る横浜DeNAベイスターズ（ベイスターズ）支援で、ハイセンスが自社の家電製品を届けた。●ベイスターズ一軍キャンプに450Lの冷蔵庫を寄贈ハイセンスは23年からベイスターズのオフィシャルスポンサーを務めている。スポンサードとして、ベイスターズの本拠地である横浜スタジアムや若手選手が生活する青