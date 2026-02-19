ラ・リーガ優勝経験のある名門クラブに、重い制裁が下った。現地２月15日に開催されたラ・リーガ第24節でセビージャはアラベスとホームで対戦。１−１で引き分けた。この一戦でセビージャのマティアス・アルメイダ監督が、85分に判定に抗議して主審からレッドカードを提示される。しかし納得がいかず、しばらくベンチから退席せず。その後、主審に激しく詰め寄り、説明を要求。試合が一時ストップする事態となった。