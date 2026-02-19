【その他の画像・動画等を元記事で観る】 渡辺直美と千葉雄喜のコラボ楽曲「なにこれ？」が、2月20日に配信リリースされることが決定。併せて、ジャケット写真も公開となった。 ■《なにこれ、なんだこれ》と繰り返されるリリックが頭から離れない 2月11日にピン芸人初の東京ドーム公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』を開催した渡辺直美。同公演は、内容の発表をいっさい行わないままチケットが即日完売し