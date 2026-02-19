○イントラマト [東証Ｓ] ＮＴＴデータによる78万7800株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限11万8100株の売り出しを実施する。売出価格は3月2日から5日までの期間に決定される。 ○明和産 [東証Ｐ] 既存株主による680万株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限102万株の売り出しを実施する。売出価格は3月2日から6日までの期間に決定される。 [2026年2月19日]