19日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝154円80銭前後と、午後5時時点に比べ17銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円68銭前後と21銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース