これからの気象情報です。 20日(金)の日中は、厳しい寒さが解消する見込みです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に波浪注意報、下越の山沿いと上・中越の各地には低温注意報が出ています。 ◆2月20日(金)天気 ・上越地方 今日とは一転して、朝から日差しがたっぷり届く見込みです。 日中の気温は7℃前後まで上がり、雪解けが進むでしょう。 ・中越地方 穏やかな晴れの天気になるでしょう。 朝は放射冷却で厳しい冷え