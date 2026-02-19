「鉄道があるまち」を応援する九州初の取り組みです。 島原市が島原鉄道とタッグを組んだ、現地消費型のふるさと納税制度が19日から始まりました。 ころんとしたフォルムがかわいらしいマスコットに… 細部まで再現された模型も。 島原鉄道ファンにはたまらないこれらはすべて、「現地消費型ふるさと納税」で購入できるグッズです。 島原市が島原鉄道と連携し19日にスタートしたふるさと納税「テツふる」。