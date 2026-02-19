燃える闘魂、故アントニオ猪木さん（享年79）の生誕の日の前日に「アンドロイド猪木」プロジェクト立ち上げ発表会は19日、都内で行われた。24年に猪木さんの誕生日にアンドロイド（人間そっくりのロボット）制作の方針を明かし、昨年の誕生日には、人工知能（AI）を利用したホログラム映像の「猪木ロイド」を発表した。今回は初めてAI猪木のデモ映像を流しPR。今後は進化したAI技術を使い、猪木さんを人型疑似ロボットで立体的