ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」は19日、2日目が終了した。2日目1R、重木輝彦（38＝兵庫）は3コースから捲り差しを狙った1マークで失速。不良航法により痛恨の減点10点となった。それでも後半6Rは5コースから捲り差して2着。予選突破へ踏みとどまった。コンビを組む25号機は連対率こそ30％に満たないが「後伸び系でスリット後に追いつく感じ。足は数字よりいい」と好感触。優勝はなくても、当地は通