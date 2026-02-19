国指定の難病・黄色靱帯骨化症からの復活を期す楽天の鈴木翔天投手（29）が19日、沖縄・金武町の1軍キャンプに合流。「いつでも呼ばれる準備はできていました」と笑顔を見せた。合流初日からブルペンでカーブ、スライダーなどを交えて24球を投じた。改良中のツーシームも試投し「落ちるようなやつ、ちょっとシュート気味にいくやつなど、いろいろやっています。バッターありきのボールなので。ゲームでバッターの反応を見てみ