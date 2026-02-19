捕手に再挑戦中のソフトバンク・栗原陵矢内野手（29）に、小久保裕紀監督（54）が19日の紅白戦後に平均点以上の評価を与えた。「まあ、初歩的なミスは1つありましたけどね、投手への返球のタイミングや投球間の間合いの取り方なんかはね、まったくブランクなくやれていたと思いますよ」と話した。紅白戦の3試合目に紅組の「3番・捕手」でスタメン出場。松本晴とのバッテリーを組んでの初回2死の守備で、低め変化球で今宮を空