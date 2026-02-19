映画専門誌の「キネマ旬報」が主催する映画賞『第99回キネマ旬報ベスト・テン』（2025年）の授賞式が19日、都内で開催。新人男優賞を受賞した俳優の黒崎煌代（23）が出席した。【写真】深々とお辞儀をしてトロフィーを受け取る黒崎煌代2023年度後期のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で俳優デビューを果たし、一躍注目を浴びた黒崎。『見はらし世代』では、渋谷の街を舞台に、母の死をきっかけにバラバラになった家族の再生を模