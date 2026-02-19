iPS細胞を使った再生医療等製品の製造販売承認について審議する厚労省専門部会＝19日午後、厚労省厚生労働省の専門部会は19日、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を使った2種類の再生医療等製品に関し、条件と期限付きで、製造販売を承認することを了承した。重症心不全を対象にした「リハート」と、パーキンソン病を対象にした「アムシェプリ」。今後、手続きを経て承認されれば、iPS細胞を使った再生医療が世界で初めて一般医療とし