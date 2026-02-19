アイロボットジャパンは、日本の住環境を前提に開発したという世界最小クラスのロボット掃除機「Roomba Mini（ルンバ ミニ）」を日本で先行発売する。自動ゴミ収集機能を持つ充電ドックとペアになる「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」は2月27日、充電機能のみのコンパクトなドックとペアになる「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」は4月6日の発売だ。「Roomb