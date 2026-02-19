メルペイは、「メルカード」新CM「好きがある世界」篇、「好きを楽しむ(売上金が使える)」篇を2月20日から放映する。2月19日に開催された新CM発表会にはCMキャラクターの佐久間大介さんが登場。自身もメルカードを愛用しているとのことで、私物のメルカードを持参、自身の推し活事情も語った。メルペイCMキャラクターに就任した佐久間大介さん○メルカリ・メルカードを活用した「循環型推し活」とは発表会冒頭には、メルペイ マー