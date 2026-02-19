アジア・アジアパラ競技大会のチケット価格が19日、公表されました。開会式では、もっとも高い席が6万円となります。組織委員会によりますと、競技や席のランクによって価格は異なりますが、アジア大会では1500円から6万円のチケットが用意されます。このうち、開会式は7500円から6万円、サッカーは2000円から3万円などとなっています。またアジアパラ大会では、車いすテニスが1000円から3500円などとなっています。