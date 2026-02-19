「思わず拍手してしまった」「すごっ！天才！」と、投稿を見た人を沸かせているのは、飼い主さんが投げたボールを見事にキャッチする猫ちゃんの光景。飼い主さんが教えた方法を真似して、前足で上手にボールを掴む猫ちゃんの姿が絶賛されています。投稿は33万再生を突破し、たくさんの人に驚きを届けています。 【動画：猫に『ボールの取り方』を教えるお父さん→真剣に見ていた三毛猫が…直後の『驚きの展開』