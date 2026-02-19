AIテクノロジーの発達により、さまざまなタスクをAIに任せられるようになるという期待が高まっていますが、「AIは従業員の生産性を低下させている」という指摘も相次いでいます。そんな中、アメリカのビジネス誌であるFortuneが「数千人の企業幹部がAIは雇用や生産性にほとんど影響を与えていないと認めた」と報じています。Thousands of executives aren't seeing AI productivity boom, reminding economists of IT-era paradox