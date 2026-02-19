清水を退団したDF落合毅人が豪州クラブへ加入清水エスパルスは2月19日、2025シーズンまで所属していたDF落合毅人の移籍先がカンタベリー・バンクスタウンFC（オーストラリア）に決まったと発表した。大型センターバックの海外挑戦に、SNS上では「応援してる」とエールが届いている。新潟県出身で25歳の落合は、アルビレックス新潟の下部組織や新潟明訓高校、法政大学を経て、2023年に清水へ加入。清水では同年のカップ戦に1試