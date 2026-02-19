俳優の内野聖陽が、今秋上演される舞台「リア王」（演出・森新太郎＝９月２１日〜１０月４日、東京・池袋の東京芸術劇場プレイハウス）に主演する。「リア王」はシェークスピア四大悲劇のひとつ。年老いた王が権力も領土も娘たちの愛も失い転落するさまが描かれ、ここまで名だたる俳優が演じてきた難役だ。内野は昨年のＷＯＷＯＷの連続ドラマ「ゴールドサンセット」で「リア王」を演じる謎の老人を熱演しており、この出演が機