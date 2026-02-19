オリックス・宗佑磨内野手（２９）が１９日、６日ぶりに宮崎キャンプの練習へ復帰した。１４日に宮崎市内の病院でインフルエンザと診断され、宿舎で療養に専念。この日は、主に室内練習場でトレーナー指示による別メニュー調整を行った。同日にインフルエンザと診断された紅林弘太郎内野手（２４）も、１８日に練習復帰。岸田監督は「クレ（紅林）の場合はそんなに熱も上がっていない。（療養）期間も短く、ある程度は大丈夫と