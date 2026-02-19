３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備えて行われている侍ジャパンの強化合宿（サンマリンスタジアム宮崎）で１９日、シートノックを実施した。シートノックではこれまで三塁に入っていた佐藤が今合宿で初めて右翼の位置で動きを確認。これまで左翼と右翼に入っていた森下は中堅で守備を行った。近藤は左翼に入った。佐藤はフリー打撃中、右翼の守備位置で打球捕。亀井外野守備走塁コーチは「もうとにか