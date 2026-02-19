ダムの底がむき出しになり、白っぽく乾いた地面が…。水不足が深刻な状況が、一目でわかります。愛知県豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する、豊川用水の水源「宇連ダム」のきょうの様子です。 【写真を見る】来月中旬にもダム枯渇のおそれ…水不足でコメ作りに影響 栽培方法の試行錯誤も｢収穫出来なければ意味がない｣ 渇水調整協議会の開催も 愛知 「ダムの底に沈んでいた橋の欄干のようなものが、姿を現しています」水位は