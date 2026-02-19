【新華社北京2月19日】国連の専門家は、「エプスタイン文書」に記載された女性や少女に対する加害行為について「その規模、性質、組織性、国際的広がりはいずれも極めて深刻であり、その一部は人道に対する罪の法的基準を満たす可能性がある」との見解を示した。