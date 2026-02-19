スピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得し、日の丸を掲げ場内を回る（左から）高木美帆、堀川桃香、野明花菜、佐藤綾乃＝17日、ミラノ（共同）スピードスケート女子で21歳の野明花菜にとって、五輪初陣はいきなりの大一番だった。17日の団体追い抜き3位決定戦。体勢を崩しながら、3人一組の真ん中で必死に隊列に食らい付いた。銅メダル死守に貢献し、涙があふれ出た。一昨年12月に左足首を骨折し、今季は復帰への助