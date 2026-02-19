11日に開催された渡辺直美の東京ドーム公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』で、サプライズで初披露された渡辺と千葉雄喜のコラボ楽曲「なにこれ？」が20日に配信リリースされることが決定。同時にジャケット写真が公開された。【写真】こたつに入って良い感じ…渡辺直美＆千葉雄喜「なにこれ？」ジャケット『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』はピン芸人初の東京ドーム公演として話題を呼び、内容の発表が一切行われないにもかか