俳優の川崎麻世（62）が19日、自身のインスタグラムを更新。懐かしの写真を投稿した。川崎は「マッチと青春を過ごした旧ジャニーズ事務所を26歳で辞めてからずっと会ってなかったが、8年前にマッチのバースデーパーティーにサプライズで行って、久しぶりの再会を喜んだ時の写真が出て来た」とつづり、8年前撮影の近藤真彦、野村義男との3ショットを投稿。「そして今もよっちゃんも含めて思い出話をしながら酒を交わす俺達。