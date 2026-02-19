チームみらいの安野貴博党首が19日の記者会見で、衆議院選挙躍進の要因、無党派層の支持を受けた理由を問われ、見解を示した。衆院選でチームみらいは公示前のゼロから11議席に躍進している。【映像】チームみらい・安野党首 会見の様子安野党首は「私は一言で申し上げると、やはり我々の申し上げていた『左でも右でもなくて未来という軸が大事なんだ』という、この主張が広がったことだと思います」と答えた。続けて「具体的